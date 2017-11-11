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В Уфе жилищно-коммунальные службы закрашивают разрисованные заборы и стены

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе жилищно-коммунальные службы закрашивают разрисованные заборы и стены Фото: администрация Уфы

В Уфе жилищно-коммунальные службы закрашивают разрисованные заборы и стены Фото: администрация Уфы

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе жилищно-коммунальные службы ежедневно обнаруживают заново испорченные надписями и рисунками заборы и стены. «На восстановление каждого квадратного метра тратятся не только силы рабочих, но средства, которые могли бы быть израсходованы на более важные нужды муниципалитета», — отметили в администрации Ленинского района Уфы. Один из последних примеров – полностью разрисованный забор по улице Революционной на участке от Запотоцкого до Аксакова.

Как пояснили в райадминистрации, обязанность ликвидировать надписи и рисунки лежит на собственниках территории или управляющих организациях. В правилах благоустройства не предусмотрено наказания за нанесение рисунков и надписей, но есть ответственность за ненадлежащее содержание фасадов. За нарушение правил благоустройства республиканский КоАП РБ предусматривает штраф для граждан в 2 — 3 тысячи рублей; для должностных лиц – в 10 — 15 тысяч рублей; юридических лиц – 50 – 100 тысяч рублей.

Теги: жэу, заборы
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