В Уфе в парке имени Якутова установлен двенадцатый арт-объект
В Уфе в парке имени Якутова установлен двенадцатый арт-объект Фото: администрация Уфы
В Уфе в парке имени Якутова установлен двенадцатый арт-объект Фото: администрация Уфы
УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в парке имени Якутова установлены последние из 12-ти скульптур, созданных по аналогии с теми, что украшали парк в советский период. В основном арт-объекты изображают играющих детей и отдыхающих взрослых. Этой осенью в старейшем уфимском парке был проведен второй этап реконструкции, напомнили в администрации Советского района города.