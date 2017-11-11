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11 ноября Суббота

Уфа   °

В Уфе в парке имени Якутова установлен двенадцатый арт-объект

ОБЩЕСТВО

В Уфе в парке имени Якутова установлен двенадцатый арт-объект Фото: администрация Уфы

В Уфе в парке имени Якутова установлен двенадцатый арт-объект Фото: администрация Уфы

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в парке имени Якутова установлены последние из 12-ти скульптур, созданных по аналогии с теми, что украшали парк в советский период. В основном арт-объекты изображают играющих детей и отдыхающих взрослых. Этой осенью в старейшем уфимском парке был проведен второй этап реконструкции, напомнили в администрации Советского района города.

Теги: арт-объекты, парк имени якутова
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