В Уфе прошел «зообунт» по поводу непринятия закона об ответственном обращении с животными Фото: «Зеленые» В Уфе прошел «зообунт» по поводу непринятия закона об ответственном обращении с животными Фото: «Зеленые»

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе у бывшего ДК «Химик» состоялся «зообунт». Митинг должен привлечь внимание общественности к проблеме длительного непринятия закона об ответственном обращении с животными, необходимости создания приюта, сообщили в региональной партии «Зеленые», организовавшей митинг.

Депутат Госсобрания – Курулая РБ, зампредседателя «Зеленых» Руфина Шагапова считает, что проблема заключается в разобщенности активистов. «В республике действуют около 50 общественных зоозащитных организаций, которые могут самостоятельно заниматься продвижением заявленных интересов, вступая в диалог с муниципалитетом, региональными профильными министерствами и ведомствами, госструктурами, друг с другом, в конце концов. Разобщенность приводит к отсутствию системной работы, а в одиночку такие глобальные проблемы не решить, необходима консолидация всего общества. Но этого до сих пор нет и непонятно, что же еще должно произойти, чтобы зоозащитники договорились, приняли единое мнение и стали двигаться дальше», — прокомментировала Руфина Шагапова.

На ту же проблему разобщенности парламентарий указала, размышляя о ситуации с приютом. «Неоднократно говорилось, что для строительства такого объекта нужно 120-130 млн рублей, которых у города пока нет. Предположим, приют появится. Но смогут ли зоозащитники договориться по поводу того, как и кем он будет использоваться?», — задала вопрос депутат.

В региональном движении «Зеленые» сообщили, что будет организован еще один митинг, дата и время согласовываются.