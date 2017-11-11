В ближайшее время мы создадим Госкомитет по внешнеэкономическим связям – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

В ближайшее время мы создадим Госкомитет по внешнеэкономическим связям – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшее время в Башкортостане появится новая структура, которая будет заниматься внешнеэкономическими связями. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов заявил на встрече с представителями иностранных СМИ, которые прибыли в республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством иностранных дел России.

– Я многократно встречался с представителями бизнеса в разных странах. Они настроены на работу. Желание бизнеса, простых людей – взаимодействовать. Нет никаких барьеров, непонимания, мы прекрасно разговариваем, общаемся. Уверен, что эта антироссийская, санкционная деятельность будет размываться, потому что это не нужно людям, бизнесу. Связи между нашими странами надо восстанавливать, работать в этой части, устанавливать новые отношения там, где их нет, – отметил Рустэм Хамитов. – В ближайшее время мы будем создавать Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, потому что видим, что только силами Министерства экономического развития, Министерства промышленности и инновационной политики уже не удаётся удерживать в поле зрения всё многообразие международных экономических отношений. Будем эту работу делать.

Во встрече приняли участие представители информационного агентства «Медиа Мост Болгария», румынского телеканала TVR и эквадорского телеканала VitoTVO. В течение трёх дней пребывания в республике иностранные журналисты ознакомились с работой предприятий ТЭК, агропромышленного комплекса, научных учреждений, туристическими возможностями Башкортостана.

В ходе беседы руководитель региона рассказал представителям СМИ о социально-экономическом развитии Башкортостана, реализации крупных инвестиционных проектов с участием зарубежных партнёров, перспективах сотрудничества республики со странами Европы, Азии и Латинской Америки.

– Безусловно, мы сегодня работаем над тем, чтобы экономическое развитие шло по нарастающей. Мы понимаем, что нужно действовать достаточно активно. Вопросы во взаимоотношениях Запада с нашей страной в известном смысле придают нам энергии и сил для того, чтобы преодолевать имеющиеся трудности, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы работаем со всеми – и с Востоком, и с Западом, и с Югом. С точки зрения привлечения инвестиций большую роль сыграли саммиты ШОС и БРИКС, которые в 2015 году прошли в Башкортостане. Наша республика и наш город получили узнаваемость, и сегодня мы пользуемся плодами этих крупных событий.