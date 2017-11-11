Уфимка Гульшат Сафина открыла в Уфе клуб изучения татарского языка Фото: Георгий Шишкин Уфимка Гульшат Сафина открыла в Уфе клуб изучения татарского языка Фото: Георгий Шишкин

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимка Гульшат Сафина организовала в столице Башкортостана клуб татарского языка. Первое занятие состоится в четверг, 16 ноября. Любители языка Габдуллы Тукая будут встречаться в творческой мастерской «АртКлуб».

«Курс татарского языка Гульшат Сафиной мы начинаем в рамках нового проекта «АртКлуба» — «Языковая среда», — говорит директор творческой мастерской Айгуль Рашитова. — Мы стремимся к популяризации тюркских языков — башкирского и татарского. Жду предложений от преподавателей и знатоков башкирского, татарского языка, филологов, историков, культурологов, исследователей и энтузиастов, междисциплинарных специалистов, которые могут увлекательно рассказывать о языковых явлениях, о связи языка и менталитета, о влияниях языков».

Гульшат Сафина по первому высшему образованию — учитель татарского языка и литературы; несколько лет работала пресс-атташе Айдара Галимова; в качестве заместителя директора открывала татарский журнал.

«Самое главное — я росла с татарской бабушкой, которая привила мне любовь к фольклору, танцам и песням. Так что, только изучением языка мы не ограничимся», — пишет она.

Занятия бесплатные, но с обязательным условием: у желающих должна быть мощная внутренняя мотивация для изучения татарского языка. Группа уже сформирована, обучение планируется до мая 2018 года. Если найдутся спонсоры, готовые обеспечить финансирование, то данный проект, возможно, будет расширен.

«Я не хочу ограничиться только изучением языка: в планах и кулинарные мастер-классы по татарским блюдам, встречи с татарскими артистами, деятелями; изучение фольклора, и как результат последнего пункта — это постановка на сцене с моими студентами фольклорного представления типа «Каз омэсе» или «Карга боткасы» — посмотрим, насколько группа будет к этому готова», — поделилась своими планами Гульшат.