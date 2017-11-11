Восемь журналистов Башкирии попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» Фото: сайт Тавриды Восемь журналистов Башкирии попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» Фото: сайт Тавриды

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В базу скандального украинского сайта «Миротворец» добавлены данные участников молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму в 2015 и 2016 году. Об этом стало известно сегодня. В их числе восемь молодых журналистов из Башкирии

В 2015 году Башкортостан на форуме представляли Анастасия Жилкина (сайт «Ufa1.ru»), Ильдус Сафаров (газета «Кумертауское время»), Константин Корепанов (информационный портал «ProUfu»), Гульнара Ахмельдинова (телеканал «РИК-ТВ», Бирск).

Четыре представителя республики приняли участие в смене молодых журналистов региональных и местных СМИ в 2016 году. Это корреспондент радиостанции «Спутник 107 ФМ» Юлия Такунова, представитель республиканской молодежной газеты «Йешлек» Айбулат Ишназаров, журналист городского телеканала «UTV» Алина Гребешкова и главный редактор «РИК-ТВ» (Бирск) Гульнара Ахмельдинова.

Внесение участников «Тавриды» в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» никак не повлияет на работу молодежного форума и не скажется на карьере молодых журналистов. Об этом заявила руководитель Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

«Я считаю, что внесение в базу данных сайта «Миротворец» никак не повлияет на карьеру молодых российских журналистов, — уверена Наталья Костенко. — Не думаю, что это скажется на их работе. Можно сказать, что внесение в базу данных «Миротворца» — комплимент молодым журналистам, теперь они могут говорить об этом в своем резюме. Конечно, это недружественный шаг в отношении наших СМИ, при этом он является абсолютно бессмысленным. Уверена, что данное событие никак не повлияет на работу форума «Таврида»».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 2014 г. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр». С 2015 г. Народный фронт проводит на форуме смену для молодых журналистов независимых региональных и местных СМИ.