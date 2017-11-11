ОНФ проверил больницы Башкирии на картельный сговор в закупках питания Фото: Башинформ ОНФ проверил больницы Башкирии на картельный сговор в закупках питания Фото: Башинформ

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ОНФ проверил 130,5 тыс. контрактов на поставку питания в учреждения образования и здравоохранения. Эксперты проекта «За честные закупки» обнаружили, что с помощью «серых» схем компании получили контрактов на сумму 100,1 млрд руб. Всего активисты провнализировали закупки 176 компаний и 34 индивидуальных предпринимателя в 35 регионах – среди них Белгородская, Тульская, Псковская области, Республика Башкортостан. 100,1 млрд руб. распределились по контрактам в 5 федеральных округах – Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский. О нарушениях в Башкирии в Центральном штабе ОНФ не сообщили.

В Белгородской области, эксперты выявили признаки многолетнего картеля. С 2011 г. в торговых процедурах по поставке питания в учреждения здравоохранения, детсады, школы и дома-интернаты выигрывает одна группа компаний совместно с индивидуальными предпринимателями. Это ООО «Крестьянский двор -Белгород», ООО «Со-действие», ООО «Оскольское мясо», а также ИП Брежнев И.П. и ИП Чижиков А.М. В общей сложности за эти годы они получили контрактов на 355,4 млн руб. По данным активистов ОНФ, все торги проходят с минимальным снижением первоначальной цены, на торги выходит один или несколько участников, совместно они провели 537 торговых процедур.

В Тульской области компании, в деятельности которых выявлены признаки сговора, получили контрактов на 4,34 млрд руб. с 2011 года.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антона Гетта подчеркнул, что проверке подвергаются закупки по поставкам питания во всех федеральных округах России. Работа проводится в рамках составления всероссийской «Карты картелей», о которой активисты проекта ОНФ «За честные закупки» объявили в сентябре.

«Уже сейчас наметился «лидер», но пока мы деталей не раскрываем, — рассказал Антон Гетта. – Могу только назвать округ, в котором на данный момент картели получили контрактов на поставку питания на наименьшую сумму из всех – это Северо-Кавказский федеральный округ».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.