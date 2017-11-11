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11 ноября Суббота

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В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центр занятости населения Уфы проводит ярмарку вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, финансовой деятельности.

Трудоустроиться смогу врачи и медицинские сестры различных квалификаций, администраторы, агенты по страхованию, дворники, повара, санитары, бухгалтеры, инструкторы по лечебной физкультуре, педагоги, слесари-сантехники, электромонтеры, сообщили в мэрии.

Организаторы представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, будет доступна компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Ярмарка пройдёт 16 ноября на бульваре Ибрагимова 47/1, с 10 до 12 часов.

Теги: занятость населения, ярмарка вакансий
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