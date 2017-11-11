В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков Фото: пресс-служба администрации Уфы
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков Фото: пресс-служба администрации Уфы
УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Центр занятости населения Уфы проводит ярмарку вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, финансовой деятельности.
Трудоустроиться смогу врачи и медицинские сестры различных квалификаций, администраторы, агенты по страхованию, дворники, повара, санитары, бухгалтеры, инструкторы по лечебной физкультуре, педагоги, слесари-сантехники, электромонтеры, сообщили в мэрии.
Организаторы представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, будет доступна компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.
Ярмарка пройдёт 16 ноября на бульваре Ибрагимова 47/1, с 10 до 12 часов.