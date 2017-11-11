Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» начинает юбилейный гастрольный тур по Башкирии и за ее пределами Фото: Олег Яровиков Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» начинает юбилейный гастрольный тур по Башкирии и за ее пределами Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» начинает юбилейный гастрольный тур по Башкирии и за ее пределами.

2017 год для коллектива – знаковый. Именно в этом году ансамбль отметил 25-летний юбилей со дня своего основания. Уходящий год также запомнился еще одной знаменательной датой – 10-летием получения статуса муниципального ансамбля песни и танца.

Новый концертный сезон ансамбля «Мирас» проходит в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Башкортостана, а также Всемирной Фольклориады 2020 года.

Насыщенная программа состоит не только из башкирского и русского народного творчества: зрители увидят татарские, ительменские, аргентинские танцы, услышат крымские, чувашские, казахские песни. Кроме фольклорного наследия разных народов, в программу включены авторские композиции, постановки и песни, уточнили в пресс-службе ансамбля.

Гастроли начнутся 13 ноября в Мелеузе. Затем коллектив отправится в Чишмы (15 ноября), Кармаскалы (17 ноября), Толбазы (21 ноября). Гастрольный тур в ноябре завершится концертами за пределами республики — 23 ноября в городе Златоуст и 24 ноября в Челябинске.

Начало концертов в 19 часов, билеты можно приобрести в кассах городских и районных дворцов культуры.

Справка. «Мирас» – один из самых известных ансамблей не только столицы Башкортостана, но и всей республики. В его репертуар входят жемчужины фольклорного наследия народов России и всего мира. Изюминкой и главным отличием коллектива является творческий союз объединяющий сразу несколько самостоятельных направлений – танцы, хор, оркестр и ансамбль русских народных инструментов.

Коллектив известен и за пределами страны – артисты выступали на сценах Италии, Франции, Болгарии, Швейцарии, Испании, Англии и др. Этим летом «Мирас» достойно представил РБ в престижном европейском фестивале «Summerfest» в Венгрии.