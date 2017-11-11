Пенсионеры Чехии смогут путешествовать по Башкирии Фото: Олег Яровиков Пенсионеры Чехии смогут путешествовать по Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Пенсионеры России и Чехии будут развивать социальный туризм. В его рамках пожилые люди Чехии смогут путешествовать и по Башкортостану, Для них будут разработаны специальные туристические маршруты. Договоренность об этом была достигнута в Праге, где проходил съезд Союза пенсионеров Чешской Республики. В его работе участвовала делегация Союза пенсионеров РФ.

По словам члена Общественной палаты РБ, председателя Правления РО «Союз пенсионеров России» по РБ Александра Кузнецова, во время визита прошли переговоры с руководством Союза пенсионеров ЧР для продолжения делового сотрудничества в интересах пожилых граждан обеих стран.

Также на съезде речь шла о расширении связей по линии гражданского общества. Были обсуждены вопросы новых социальных ролей пожилых людей в условиях стремительно стареющего общества. Еще одна тема переговоров – сотрудничество в борьбе с деменцией и болезнью Альцгеймера. Участники приняли решение о проведении в первой половине 2018 года в РФ российско-чешского форума по этой проблеме с участием представителей Европейской федерации пожилых людей.

Кроме этого представители российской и чешской стороны договорись об информационном обмене, активном сотрудничестве в области культуры, спорта и образования. Уже известно, что в октябре 2018 года чешская команда прибудет на V Спартакиаду пенсионеров России, а сборная пенсионеров нашей страны выступит в спортивном турнире в Чехии, сообщили в Общественной палате РБ.