На Иремеле появилась мобильная связь Фото: Олег Яровиков На Иремеле появилась мобильная связь Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Мобильная связь появилась в одном из удаленных природных парков Башкирии «Иремель». Зона покрытия впервые охватывает вершину Большой Иремель, юго-восточный склон и станет доступной для туристов и жителей населенных пунктов, расположенных у подножия горного массива, сел Махмаутово и Николаевка, сообщили в одной из сотовых компаний.

Запуск мобильной связи стал возможен в рамках республиканской программы по развитию туристско-рекреационного кластера в башкирском Зауралье, организованной при поддержке правительства РБ.

Мобильную связь здесь ждали, как местные жители, так и любители активного горного отдыха. С ее появлением в этой местности, сложной для развития телекоммуникаций из-за удаленности и горного ландшафта, развитие экологического туризма получит новые ресурсы. Кроме того, мобильная связь обеспечит возможности для оперативного реагирования спасательных служб и стабильную работу навигационных сервисов, отметили в сотовой компании.