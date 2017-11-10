«Сельхозтоваропроизводители Башкирии добились прекрасных результатов, есть чем гордиться» - замминистра сельского хозяйства России Фото: пресс-служба Минсельхоза РБ «Сельхозтоваропроизводители Башкирии добились прекрасных результатов, есть чем гордиться» - замминистра сельского хозяйства России Фото: пресс-служба Минсельхоза РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Сельхозтоваропроизводители Башкортостана добились прекрасных результатов, есть чем годиться. По многим показателям башкирские темпы одни из самых лучших в России. В республике сложился системный подход по управлению сельским хозяйством, которое является приоритетной отраслью региона. Мы с большим оптимизмом смотрим в дальнейшее развитие сельского хозяйства РБ, — сказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, который с рабочим визитом побывал сегодня, 10 ноября, в Уфе. Замминистра принял участие в торжественном собрании по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РБ.

По его словам, в этом году аграрии республики добились отменных показателей несмотря на то, что из-за погодных условий все сезонные полевые работы начались на три недели позже.

Сергей Левин дал высокую оценку башкирской продукции, которую в фойе Конгресс-холла представили порядка 40 предприятий республики: это небольшие крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели республики, сельскохозяйственные производственные кооперативы, крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Удивлен представленной продукцией, особенно сырами, увидел четкий тренд региона на переработку продукции молочного животноводства с безусловным приоритетом его качества, — признался замминистра. — С удовольствием попробовал традиционные для Башкирии продукты — мед, кумыс, деликатесы из мяса, которые сегодня являются уже устоявшимися общероссийскими брендами».

Сергей Левин также посетил тепличный комбинат совхоза «Алексеевский», где в настоящее время на площади 43 гектара выращивается более 12 сортов томатов, пять сортов огурцов, баклажаны, перец, лук на зелень, редис и другие овощи, ягоды, грибы. Он побывал в новых теплицах хозяйства, где выращиваются светокультуры.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ отметили, ежегодный объем производства овощей здесь составляет свыше 14 тыс тонн овощей и 1,5 млн штук горшочков зеленых культур. Для круглогодичного получения овощей введены в эксплуатацию так называемые теплицы четвертого поколения: теплица площадью 2,5 га высотой 5 метров позволяет значительно снизить энергозатраты, минимизировать потери тепла. Взамен традиционных двух урожаев в год новая система позволяет получить от четырех до шести урожаев, что составляет более 120 кг овощей с квадратного метра. В опылении гибридов огурцов и томатов используются шмели, выращиваемые в собственной лаборатории.

Одним из важнейших показателей экологичности является применение биологических методов борьбы с вредителями, действующий биоцентр обеспечивает хозяйство микробиологическими препаратами и энтомофагами.