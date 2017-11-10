В Уфе за три дня выявили 19 ВИЧ-инфицированных взрослых Фото: ИА «Башинформ» В Уфе за три дня выявили 19 ВИЧ-инфицированных взрослых Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 7 по 10 ноября выявлено 19 ВИЧ-инфицированных взрослых и два ребенка с диагнозом: «Перинатальный контакт по вич-инфекции». А с начала года в столице республики зарегистрировано 711 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Башкортостане с начала года лабораторно подтверждены 2420 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости на 4,6% ниже уровня прошлого года. В возрастной группе инфицированных преобладают лица от 31 до 40 лет, их 1175 человек. Детей от 0 до 15 лет — 16 человек с диагнозом ВИЧ, подростков в возрасте от 15 до 17 лет — семь человек, от 18 до 20 лет — 27 чел, от 21 до 30 лет — 543 чел, от 41 до 50 лет — 447 чел, от 51 до 60 лет — 161 чел, старше 61 лет — 44 человека.

Основным путем заражения остается половой путь передачи инфекции — 72%, привели данные в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

По словам главного врача Центра Рафаэля Яппарова, в целом по стране за весь период наблюдения родилось от ВИЧ-инфицированных матерей около 172 тысяч детей, в республике — 3 738 новорожденных, в этом году — 326 малышей.

«Целевые показатели по антенатальной, интранатальной и постнатальной химиопрофилактике, установленные в Стратегии противодействия ВИЧ-инфекции, с начала текущего года у нас достигнуты, — подчеркнул Рафаэль Яппаров. – В том числе, постнатальную химиопрофилактику получили 100% новорожденных».