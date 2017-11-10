УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфу на IX Международный конкурс имени музыкантов-исполнителей им. Наримана Сабитова съезжаются лучшие молодые музыканты. Как сообщили в оргкомитете мероприятия, всего подано около 70 заявок.

Конкурсанты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Новосибирска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Чайковского и других городов России, а также Бельгии и Казахстана.

IX Международный конкурс музыкантов-исполнителей им. Наримана Сабитова пройдет в Уфе с 12 по 20 ноября. Музыкальное состязание проходит в трех турах в следующих номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Вокал» (женские и мужские голоса). Уже в предстоящее воскресенье на жеребьевке определится порядок выступлений музыкантов.

Прослушивания будут проходить в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина, Башкирском государственном театре оперы и балета, Государственном концертном зале «Башкортостан», Концертном зале Уфимского училища искусств, Концертном зале среднего специального музыкального колледжа. Гала-концерт победителей состоится 20 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета.

О составе жюри нынешнего конкурса и размере денежных премий агентство «Башинформ» сообщало ранее.