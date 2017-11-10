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Уфа   °

В Уфе женщина продала супружеской паре собственного младенца

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе женщина продала супружеской паре собственного младенца Фото: автор

В Уфе женщина продала супружеской паре собственного младенца Фото: автор

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет по Башкортостану завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Балашихи. Она обвиняется в совершении преступления по статье «торговля людьми».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в мае 2015 года жительница Балашихи родила в одном из роддомов Уфы девочку. Она за 10 тысяч рублей продала собственного ребенка супружеской паре. После выписки женщина передала им новорожденную девочку для последующего удочерения. Факт продажи ребенка стал известен правоохранителям через соцсети.

Сейчас проводится доследственная проверка в отношении уфимской супружеской пары по факту приобретения младенца. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: СКР по РБ, дети
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