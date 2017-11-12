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12 ноября Воскресенье

Уфа   °

Жителей Башкирии бесплатно обучат основам предпринимательства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии с 20 ноября по 2 декабря пройдут бесплатные курсы для начинающих предпринимателей.

Цель курсов — формирование базовых знаний и навыков, которые позволят начинающим предпринимателям организовать ведение бизнеса.

Стать слушателями курсов могут не только начинающие предприниматели, но и те, кто только хотел бы заняться предпринимательской деятельностью.

Кроме того, на бесплатное обучение могут рассчитывать студенты, работники, находящиеся под угрозой увольнения, безработные и предприниматели, получившие в 2016-2017 годах субсидии на начальной стадии становления своего бизнеса.

Получить более подробную информацию о предстоящих курсах можно на сайте Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

Теги: курсы, предпринимательство
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