Единороссы определили дату съезда партии для кадровых перемен Фото: пресс-служба Единой России Единороссы определили дату съезда партии для кадровых перемен Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря в Москве. На нем будут определены приоритетные задачи партии на 2018 год и произведены кадровые изменения. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Андрей Турчак на заседании Президиума «Единой России».

На заседании была утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» — один делегат на пять тысяч членов партии. Также региональным отделениям было поручено до 10 декабря провести конференции и избрать делегатов.

«Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях», — считает Андрей Турчак.

В рамках съезда планируются проведение выставок партийных проектов и организация работы семи дискуссионных площадок. По итогам их проведения пройдет заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы, сообщили в региональном отделении «Единой России».