В Уфе оценили работу комиссии по оспариванию кадастровой стоимости Фото: пресс-служба Управления Росреестра по РБ В Уфе оценили работу комиссии по оспариванию кадастровой стоимости Фото: пресс-служба Управления Росреестра по РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялось заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Башкортостану. Его участники дали высокую оценку деятельности комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при регистрационном ведомстве.

Как отметила секретарь комиссии Татьяна Горелова, при рассмотрении заявлений и принятии решений специалисты ориентируются на данные мониторинга рынка недвижимости. Это сведения, внесенные в базу данных ЕГРН на основании судебных вердиктов, а также принятых положительных решений комиссии за последние четыре года.

Вся эта информация позволяет сделать обоснованную оценку того, насколько рыночная стоимость по оспариваемому объекту соответствует рынку недвижимости в том районе, где он расположен.

Кроме этого оценщики самостоятельно используют данные мониторинга регионального рынка недвижимости при подготовке и обосновании расчета рыночной стоимости оспариваемых объектов в своих отчетах.

С начала года комиссией было рассмотрено 1122 заявления по 1929 объектам недвижимости. В результате было принято 456 (41%) положительных решений в пользу заявителей об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, — сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по РБ.