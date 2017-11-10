Рустэм Хамитов наградил лучших работников АПК Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

















Рустэм Хамитов наградил лучших работников АПК Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Среди награждённых – механизаторы, трактористы, руководители хозяйств и предприятий, агрономы, животноводы и другие. Ордена, знаки отличия, почётные грамоты, звания и благодарственные письма получили 40 человек.

– Наш Башкортостан занимает значимые позиции в сельскохозяйственном производстве в стране. По многим показателям мы являемся одними из лидеров в Российской Федерации, – сказал Рустэм Хамитов. – Среднедушевое производство мяса, молока, зерна существенно превышает российские показатели. Конечно же, мы делаем всё для того, чтобы наше аграрное производство, сельскохозяйственная промышленность развивались и дальше.

Глава республики отметил, что за последние годы значительно увеличились дотации для фермеров и других сельхозпроизводителей.

– Видим, что акцент производства сельскохозяйственной продукции смещается от личных подсобных хозяйств уже к профессиональным коллективам. Если пять лет назад в личных подсобных хозяйствах производилось почти 70 процентов агропромышленной продукции, то на сегодняшний день уже достигнут паритет – примерно 50/50, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нам надо двигаться дальше. Надо продолжать модернизацию, решать вопросы обеспечения села техникой, всеми новыми достижениями науки, новыми технологиями и т.д. Это бесконечный процесс, очень трудоёмкий, требующий интеллектуального подхода к решению в части вопросов. Такую работу мы с вами будем продолжать.

По словам руководителя региона, сегодняшние награды – заслуженные.

– Знаю, что в отрасли работают крепкие, сильные люди, есть энергия, желание двигаться вперёд, – сказал Рустэм Хамитов. – В этом зале те, кто уже подтвердил свою состоятельность, силу в части умения организовать работу. Хочу пожелать вам всего наилучшего, здоровья, конечно же. Хочу сказать, чтобы ваша работа и дальше шла на таком же хорошем уровне.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы Башкортостана.