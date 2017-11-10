Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.25 ↑

EUR 68.78 ↓

10 ноября Пятница

Уфа   °

Рустэм Хамитов наградил лучших работников АПК

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов наградил лучших работников АПК

Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

Рустэм Хамитов наградил лучших работников АПК

Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Среди награждённых – механизаторы, трактористы, руководители хозяйств и предприятий, агрономы, животноводы и другие. Ордена, знаки отличия, почётные грамоты, звания и благодарственные письма получили 40 человек.

– Наш Башкортостан занимает значимые позиции в сельскохозяйственном производстве в стране. По многим показателям мы являемся одними из лидеров в Российской Федерации, – сказал Рустэм Хамитов. – Среднедушевое производство мяса, молока, зерна существенно превышает российские показатели. Конечно же, мы делаем всё для того, чтобы наше аграрное производство, сельскохозяйственная промышленность развивались и дальше.

Глава республики отметил, что за последние годы значительно увеличились дотации для фермеров и других сельхозпроизводителей.

– Видим, что акцент производства сельскохозяйственной продукции смещается от личных подсобных хозяйств уже к профессиональным коллективам. Если пять лет назад в личных подсобных хозяйствах производилось почти 70 процентов агропромышленной продукции, то на сегодняшний день уже достигнут паритет – примерно 50/50, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нам надо двигаться дальше. Надо продолжать модернизацию, решать вопросы обеспечения села техникой, всеми новыми достижениями науки, новыми технологиями и т.д. Это бесконечный процесс, очень трудоёмкий, требующий интеллектуального подхода к решению в части вопросов. Такую работу мы с вами будем продолжать.

По словам руководителя региона, сегодняшние награды – заслуженные.

– Знаю, что в отрасли работают крепкие, сильные люди, есть энергия, желание двигаться вперёд, – сказал Рустэм Хамитов. – В этом зале те, кто уже подтвердил свою состоятельность, силу в части умения организовать работу. Хочу пожелать вам всего наилучшего, здоровья, конечно же. Хочу сказать, чтобы ваша работа и дальше шла на таком же хорошем уровне.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы Башкортостана.

Теги: награждение, сельское хозяйство, глава рб
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть