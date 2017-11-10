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10 ноября Пятница

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В столице Башкирии продолжается Спартакиада среди госслужащих на Кубок Аппарата Правительства

СПОРТ

В столице Башкирии продолжается Спартакиада среди госслужащих на Кубок Аппарата Правительства Фото: Дмитрий Слезин

В столице Башкирии продолжается Спартакиада среди госслужащих на Кубок Аппарата Правительства Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 11 ноября, в уфимском центре интеллектуальных игр «Толпар» (ул. Дагестанская, 35) пройдут очередные соревнования Спартакиады-2017 среди государственных и муниципальных служащих. Все участники борются за главный трофей турнира — Кубок Аппарата Правительства республики.

Государственные и муниципальные служащие принимают участие в Спартакиаде на протяжении года. Спортсмены соревнуются в плавании, стрельбе, шашках и других видах спорта. В эти выходные в борьбу за Кубок вступят шахматисты.

Теги: спартакиада, кубок аппарата правительства, шахматы
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