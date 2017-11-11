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11 ноября Суббота

Уфа   °

Сегодня в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице сегодня пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись в двух районах Уфы — Ленинском и Октябрьском.

Ярмарочная торговля овощами, медом и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, будет организована возле трамвайного кольца на ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

В Октябрьском районе ярмарки пройдут на площади перед Дворцом спорта и на аллее по ул. Рыльского.

Теги: сельхозярмарки
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