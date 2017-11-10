Наступление зимы в Башкирии откладывается Фото: Олег Яровиков Наступление зимы в Башкирии откладывается Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Западные и юго-западные потоки, преобладающие в атмосфере, не позволят арктическому холоду проникнуть на Урал. Поэтому наступление зимы на территории Башкортостана откладывается, информирует республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Первые 10 дней ноября оказались теплыми на 2-4 градуса, ночные температуры воздуха не опускались ниже 0,-7, дневные -1,+3 градусов. Часто возникали туманы, ухудшающие видимость до 500 метров и менее, констатирует Башгидромет.

В предстоящие выходные дни на западной периферии очередного антициклона на территории региона сохранится безветренная погода без существенных осадков. Местами будут наблюдаться туманы, слабые гололедные явления. Температура воздуха ожидается в ночные часы -1,-6, при прояснениях до -11 градусов, днем будет близка к нулю.

В начале следующей недели сохранится теплая погода, вероятность осадков будет увеличиваться. Повсеместного установления снежного покрова не ожидается. По данным метеостанций республики, по состоянию на 10 ноября снежный покров наблюдается лишь на половине территории Башкортостана.