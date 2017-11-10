Фильм-сказка «Умырзая» телеканала «Тамыр» стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2017» Фото: ГУП ТРК «Башкортостан» Фильм-сказка «Умырзая» телеканала «Тамыр» стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2017» Фото: ГУП ТРК «Башкортостан»

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Фильм-сказка «Умырзая» («Подснежник») телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2017». Церемония награждения финалистов в тематическом направлении «Просветительское и развлекательное телевещание» состоялась накануне в городе Архангельске.

Жюри выделило в каждой из 12 номинаций по три претендента на главный приз — бронзовую статуэтку Орфея.

«Первого бронзового Орфея Башкортостану в 2004 году принесла детская фильм-сказка «Ҡоралай» (Косуля), — рассказала автор сценария фильма, директор телеканал «Тамыр» Гульназ Кульсарина. — Весь «Тамыр» радуется, что «Умырзая» вышла в финал ТЭФИ, ведь создание телевизионной сказки — процесс в высшей степени сложный, трудоемкий. В съемки сказочной истории погружается весь коллектив».

Съемки сказок по мотивам легенд известный российский журналист, член жюри «ТЭФИ-Регион» Сергей Майоров назвал хорошей идеей.

«Получилась очень интересная история, посмотрели с удовольствием, даже не понимая языка», — отметил он.

По сценарию герои древней легенды оказываются в современном мире. Каждый из них нашел себе занятие по душе, и их не отличить от обычных людей. Красавица Умырзая работает в цветочном магазине, сын хана Карай стал скульптором ледовых фигур. А коварный колдун Каргабай преобразился в фермера, разводит страусов. Но наступает день, когда каждый должен раскрыть свое истинное лицо, найти то, ради чего попал в наш мир из мира сказки. Иначе может случиться непоправимое. Всё могло бы рухнуть, если бы в ход событий не вмешался самый обычный мальчик Сура. Главные роли в фильме исполнили юные артисты Рустем Тухбетов и Зульхиза Кутлучурина. Режиссер фильма — Ляйсан Султангулова, оператор — Марат Юнусов, продюсер — Гульшат Галиуллина.

«Теперь, сжав кулачки, ждем начала декабря, когда в Тюмени будут объявлены счастливые обладатели Орфеев, — говорят создатели фильма. — Приятно, что в громадном современном телемире сказки удостаиваются такой высокой оценки».