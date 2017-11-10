УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Четыре муниципалитета Башкортостана — победители Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» — получат денежную премию в размере 5,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Всего победителями конкурса признаны 18 муниципальных образований, между которыми распределят 40 млн рублей.

Так, премия города Октябрьского составит 2,02 млн рублей за диплом III степени в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» среди городских округов и городских поселений.

Премия Акбулатовского сельсовета (Татышлинский район) составит 1,6 млн рублей за первое место в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Первомайскому сельсовету (Благоварский район) выделят 960 тысяч рублей, Зилаирскому сельсовету (Зилаирский район) — 640 тысяч. Эти сельские поселения отмечены дипломами II и III степени в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития региона, Башкортостан стал лидером среди регионов по количеству победителей. К примеру, в Татарстане конкурс выиграли два муниципалитета, Саратовской области — один.