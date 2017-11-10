В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет реконструкцию двух старинных домов
В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет реконструкцию двух старинных домовФото: администрация Уфы
В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет реконструкцию двух старинных домовФото: администрация Уфы
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет на улице Ленина реконструкцию строений №71 — «Дом Князевых» и №81 — «Дом купца Самоделкина» (на перекрестке с бул. Ибрагимова). «Дом Князевых» пострадал от пожара в 2017 году. Строители восстановят его пришедший в негодность фундамент и фасад, и встроят их в стену нового многоэтажного здания. Второй дом — памятник деревянного зодчества, будет восстановлен полностью, сообщили в пресс-службе мэрии. Стоимость восстановления одного «квадрата» объекта — 100-120 тысяч рублей. Процесс интеграции старинного фасада под современную застройку выполняет специализированная организация из Перми.