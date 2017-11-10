Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.25 ↑

EUR 68.78 ↓

10 ноября Пятница

Уфа   °

В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет реконструкцию двух старинных домов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет реконструкцию двух старинных домов

Фото: администрация Уфы

В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет реконструкцию двух старинных домов

Фото: администрация Уфы

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе застройщик квартала возле Солдатского озера ведет на улице Ленина реконструкцию строений №71 — «Дом Князевых» и №81 — «Дом купца Самоделкина» (на перекрестке с бул. Ибрагимова). «Дом Князевых» пострадал от пожара в 2017 году. Строители восстановят его пришедший в негодность фундамент и фасад, и встроят их в стену нового многоэтажного здания. Второй дом — памятник деревянного зодчества, будет восстановлен полностью, сообщили в пресс-службе мэрии. Стоимость восстановления одного «квадрата» объекта — 100-120 тысяч рублей. Процесс интеграции старинного фасада под современную застройку выполняет специализированная организация из Перми.

Теги: реконструкция, фасад, застройка
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть