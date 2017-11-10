УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Республиканский кардиологический центр и детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» стали лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В этом году на федеральный этап конкурса было предоставлено свыше двух тысяч товаров от 1338 предприятий 68 субъектов России. Из представленных товаров по шести номинациям лауреатами стали 732, в том числе 31 — из Башкортостана. Победа в конкурсе позволила доказать, что Республиканский кардиологический центр и детский санаторий «Толпар» являются динамично развивающимися организациями, деятельность которых направлена на повышение качества оказания медицинских услуг населению.

Справка. «100 лучших товаров России» — Всероссийский конкурс, стимулирующий предприятия и организации к повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг. Конкурс проводится в два этапа, региональный и федеральный, по шести основным номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги производственно-технического назначения», «Услуги для населения».