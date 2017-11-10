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В правительстве Башкирии представили проект аграрно-этнографического комплекса «Салауат Ватаны»

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В правительстве Башкирии представили проект аграрно-этнографического комплекса «Салауат Ватаны» Фото: Википедия

В правительстве Башкирии представили проект аграрно-этнографического комплекса «Салауат Ватаны» Фото: Википедия

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В правительстве Башкирии представили проект туристического аграрно-этнографического комплекса «Салауат Ватаны». Презентация состоялась в рамках заседания Офиса мониторинга реализации среднесрочных комплексных программ социально-экономического развития северо-восточных районов и экономического развития Зауралья.

Инвестпроект представил его инициатор, Алмас Шакиров, заместитель генерального директора ООО «Ак Йорт». По его словам, Салаватский район обладает ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность территории на туристических рынках. Наличие природных ресурсов, пригодных для отдыха, санаториев, памятников истории, культуры, археологии, позволяет позиционировать эту территорию в области спортивного, лечебно-оздоровительного и культурно-познавательного туризма. Также конкурентным преимуществом является благоприятная экологическая обстановка. Жителям малых населенных пунктов проект даст возможность заработка.

Как сообщили в пресс-службе республиканского кабмина, Алмас Шакиров и представители Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму выберут в Салаватском районе площадку для реализации проекта. Ожидается, что проект будет презентован на I Межрегиональном форуме по развитию северо-востока в декабре 2017 года.

Теги: туризм, инвестпроект, этнография, Салауат Ватаны
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