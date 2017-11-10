В Башкирии устроят «мозговой штурм» по финансовой грамотности для старшеклассников Фото: Карина Камаева В Башкирии устроят «мозговой штурм» по финансовой грамотности для старшеклассников Фото: Карина Камаева

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Уфе и Белорецке пройдут семинары для учащихся старших классов школ, на которых будут проведены практические занятия по подготовке к Открытому республиканскому чемпионату по финансовой грамотности для старшеклассников «Из копеек рубль, из ручейков море».

В Уфе семинар, своего рода «мозговой штурм», будет организован с 15.00 на базе СОШ №101, в Белорецке — с 14.00 на базе СОШ №1. Накануне такой семинар состоялся в городе Янауле.

Открытый республиканский чемпионат по финансовой грамотности для старшеклассников «Из копеек рубль, из ручейков море», будет проходить 8 декабря в Уфе, в Большом зале «Президент-отеля». Организатор мероприятия — Башкирское региональное отделение Финпотребсоюза РФ.

К участию в чемпионате приглашаются учащиеся образовательных учреждений.

Цель и задачи чемпионата — повысить финансовую грамотность старшеклассников, вызвать интерес в республике к теме финансовой грамотности через игру; развить осознанное и ответственное отношение к личным финансам, критическое мышление, умение грамотно пользоваться имеющимися знаниями, принимать ответственные решения; содействовать социализации и успешной адаптации учащихся к быстро развивающемуся финансовому миру, сообщили в БРО Финпотребсоюза.

Заявки на участие в чемпионате принимаются по электронной почте vektorufa@mail.ru, а также по телефонам: 8 (347) 246-64-71, 8-917-407-87-89.