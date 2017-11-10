Нападающая уфимской «Агидели» отличилась в составе сборной России на «Турнире четырех наций» Фото: ХК "Салават Юлаев" Нападающая уфимской «Агидели» отличилась в составе сборной России на «Турнире четырех наций» Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Женская сборная России встретилась с первым соперником на домашнем «Турнире четырех наций». Девушки одержали победу над командой из Чехии со счетом 3:1. Одну из шайб забила нападающая уфимской «Агидели» Ольга Сосина.

«Две других уфимских хоккеистки Инна Дюбанок и Анна Шибанова также принимали участие в игре, но результативными действиями не отметились», — рассказали в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Еще одна российская сборная — молодежная — удачно стартовала на «Турнире четырех наций», который принимает Ступино. Россиянки обыграли финскую команду — 3:1. В составе этой национальной сборной выступают три хоккеистки «Агидели»: Алена Зубкова, Полина Мордасова и Мария Тюганкина.