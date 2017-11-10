Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.25 ↑

EUR 68.78 ↓

10 ноября Пятница

Уфа   °

Нападающая уфимской «Агидели» отличилась в составе сборной России на «Турнире четырех наций»

СПОРТ

Нападающая уфимской «Агидели» отличилась в составе сборной России на «Турнире четырех наций» Фото: ХК "Салават Юлаев"

Нападающая уфимской «Агидели» отличилась в составе сборной России на «Турнире четырех наций» Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Женская сборная России встретилась с первым соперником на домашнем «Турнире четырех наций». Девушки одержали победу над командой из Чехии со счетом 3:1. Одну из шайб забила нападающая уфимской «Агидели» Ольга Сосина.

«Две других уфимских хоккеистки Инна Дюбанок и Анна Шибанова также принимали участие в игре, но результативными действиями не отметились», — рассказали в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Еще одна российская сборная — молодежная — удачно стартовала на «Турнире четырех наций», который принимает Ступино. Россиянки обыграли финскую команду — 3:1. В составе этой национальной сборной выступают три хоккеистки «Агидели»: Алена Зубкова, Полина Мордасова и Мария Тюганкина.

Теги: хоккей, женская сборная России, Агидель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть