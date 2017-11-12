Уфимцев приглашают на ярмарку разнопрофильных вакансий Фото: Олег Яровиков Уфимцев приглашают на ярмарку разнопрофильных вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимская служба занятости 16 ноября проведет ярмарку вакансий для предприятий сферы здравоохранения, предоставления социальных услуг, образования и финансовой деятельности.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий — врачи и медицинские сестры различной квалификации, администратор, агент по страхованию, менеджер, повар, санитар, бухгалтер, инструктор по лечебной физкультуре, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер и другие специалисты.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.