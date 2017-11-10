В Башкирии выяснили, где хотят работать студенты Фото: Олег Яровиков В Башкирии выяснили, где хотят работать студенты Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Согласно данным исследования Высшей школы экономики, более половины студентов работают во время учебы. Причем большинство не по специальности.

Эксперты сайта HeadHunter выяснили, в каких сферах ищут работу студенты Башкортостана.

Анализ резюме начинающих специалистов показал, что самой привлекательной сферой для них являются «Продажи». Свое резюме тут разместили треть соискателей. 19% готовы работать в производстве, 18% в сфере «Административный персонал». Остальные — в консультировании и в банковской сфере.

«Не секрет, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности — комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников на не полный рабочий день. Еще и поэтому сфера «Продажи» — один из подходящих вариантов для работы с гибким графиком».

Как отметила Ольга Гибадуллина, работодатели в вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают требование «наличие грамотной письменной и устной речи».

Второй по популярности навык — знание различных ПК-программ, третий — умение продавать.