Счетчики на газ, воду и свет могут стать бесплатными Фото: Ксения Калинина Счетчики на газ, воду и свет могут стать бесплатными Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Счетчики на газ, воду и свет россиянам больше не придется устанавливать за свой счет. С предложением переложить эту обязанность с жителей на поставщиков выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономической политике. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре, сообщают «Известия».

По данным издания, сейчас порядка 30% жильцов, не имеющих приборы учета, обязаны платить по повышенному тарифу. С принятием поправок они будут освобождены от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют приборами учета. Отмечается, что Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают инициативу депутатов.

Сейчас у потребителя фактически отсутствует обязанность устанавливать счетчики на тепло, свет и газ. При этом, если прибор отсутствует, гражданин платит надбавку. С 1 июля прошлого года она установлена на уровне 50% от базового тарифа.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», — отметили депутаты в пояснительной записке.

С аналогичной инициативой на заседании президиума Совета законодателей 31 октября выступала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Во время обсуждения вопроса ее предложение поддержали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минстроя.