В Башкирии сегодня отмечают День работника сельского хозяйства Фото: Олег Яровиков В Башкирии сегодня отмечают День работника сельского хозяйства Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Аграрии республики сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

«Вашим нелегким трудом выращивается хлеб, производится мясо и молоко. Ваша природная мудрость, бережное отношение к земле-кормилице, трудолюбие и терпение заслуживают всеобщего уважения и признания. Низкий поклон всем вам, особенно ветеранам и передовикам производства, за самоотверженный труд и верность крестьянскому делу. От всего сердца желаю всем работникам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, новых трудовых успехов и больше погожих дней в году», — обратился к труженикам села министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Официальные торжества в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начнутся с награждения передовиков производства дипломами правительства и государственными наградами в концертном зале государственного ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова и Колонном зале Минсельхоза Башкортостана.

Во второй половине дня в уфимском Конгресс-холле состоится торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику башкирских аграриев.

В нем примут участие первые лица региона, руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты Госсобрания — Курултая РБ, представители администрации главы Башкортостана, правительства, районные делегации, руководители ведущих предприятий АПК, главы крупнейших фермерских хозяйств республики.

Торжества завершатся большим праздничным концертом.