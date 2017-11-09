УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкирии могут получить льготы при поступлении в престижные вузы страны, если станут призерами или победителями олимпиады «Высшая проба», которая проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с рядом других ведущих российских вузов. В этом году впервые в олимпиаде появились направления «Финансовая грамотность» и «Основы бизнеса».

Олимпиада «Высшая проба» — одно из самых масштабных интеллектуальных состязаний в России. В 2016/2017 учебном году в ней попробовали свои силы в общей сложности более 76 тысяч человек. Причем школьники Башкортостана показали один из лучших результатов на олимпиаде среди более чем 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. В финальный этап прошли более 320 человек, победителями и призерами стали 35 школьников. По этому показателю республика вошла в ТОП-15 регионов России. Лучше всего ребятам удалось выступить по таким направлениям, как: обществознание (8 победителей и призеров), математика (7) и физика (6).

В 2017-2018 учебном году «Высшая проба» будет проводиться по 22 предметам: от электроники и вычислительной техники, физики и экономики до восточных языков, дизайна и журналистики. Олимпиады по финансовой грамотности (по инициативе Министерства финансов РФ) и основам бизнеса пока не включены в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Минобрнауки России. Но победители и призеры этих олимпиад получат дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные достижения при приеме на образовательные программы бакалавриата Высшей школы экономики, уточнили в пресс-центре вуза.

А вот победителям и призерам по всем остальным профилям олимпиады предоставляются льготы при поступлении не только в ВШЭ, но и во многие другие российские вузы в зависимости от профиля и уровня олимпиады. Девяти олимпиадам в рамках «Высшей пробы» присвоен I уровень, восьми — II уровень, трем — III уровень. Чем выше уровень олимпиады, тем большее число вузов дает ее победителям и призерам преференции при поступлении.

Олимпиадные соревнования будут проводиться в два этапа: отборочный тур пройдет с 25 ноября по 10 декабря, заключительный — с 1 по 7 февраля 2018 года. После регистрации на сайте олимпиады участники первого этапа получат задание дистанционно, по интернету. Второй тур пройдет очно. Пункты его проведения традиционно располагаются более чем в 30 городах России, стран СНГ и Балтии в зависимости от количества школьников в том или ином городе, прошедших во второй этап. В прошлом году Уфа стала одним из таких городов, в котором школьники могли написать олимпиадные задания второго тура. В этом году список городов – мест проведения заключительного этапа будет объявлен в конце декабря.

Регистрация участников продлится до 20 ноября. Школьники, которые хотят подготовиться к соревнованиям, могут уже сейчас проверить себя на тестовых заданиях олимпиады, размещенных на сайте ВШЭ.