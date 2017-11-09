Две премьеры до конца этого года представит своим зрителям уфимский театр «Нур» Фото: Андрей Старостин Две премьеры до конца этого года представит своим зрителям уфимский театр «Нур» Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Две премьеры до конца этого года представит своим зрителям уфимский театр «Нур». В начале декабря будет показана постановка по пьесе татарского драматурга Зульфата Хакима «Дело было в переулке».

«Народность материала, национальный колорит, яркие характеры, комичность ситуаций и искусный богатый язык — это все то, что востребовано сегодняшним театром. Сюжет, казалось бы, не претендует на решение глобальных задач. Но это только на первый взгляд. Жизнь общества прямо пропорциональна жизни обычной семьи, простых людей», — комментируют предстоящую премьеру в пресс-службе театра.

Режиссер спектакля — Байрас Ибрагимов, художник — Рифкат Арсланов, композитор — Ришат Сагитов, хореограф — Рамиза Мухамметшина. В театре также отметили, в новой постановке будет много музыки и пластических решений.

Вторая премьера — новогодняя сказка для детей и их родителей. Пьесу Марса Гимранова «Дед Мороз настоящий?!» ставит режиссер театра, заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев. Помимо классических сказочных героев юные зрители встретятся и с современными персонажами, такими как Робот Трансформер, Шрек – Лесовик, Кукла Братц. Премьера намечена на 20 декабря и будет идти на сцене все предновогодние дни и в зимние каникулы.