УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе инклюзивный народный художественный театр «Статус» и региональная общественная организация «Факел» вновь приглашает зрителей в Дом культуры Республиканского центра народного творчества, на сцене которого

профессиональные и непрофессиональные артисты представят комедийную мелодраму «Софи».

Напомним, первый спектакль по пьесе Натальи Птушкиной «Ненормальная» коллектив, в составе которого люди с ограниченными возможностями здоровья, представил осенью прошлого года. Тогда актеры отыграли семь спектаклей.

По сообщению пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в новом творческом сезоне запланированы пять показов комедийной мелодрамы «Софи». Сегодня в составе труппы 200 человек.

Спектакль «Софи» поставлен по пьесе режиссера театра Гюзель Давлетовой. Для главных персонажей, которых играют Марат Юсупов, Равиль Нафиков и Гюзель Давлетова, разворачивается нешуточная борьба между прошлым и настоящим. Всего в комедии задействованы 12 актеров.

«Это мощный инструмент социализации граждан с инвалидностью. Актёры с ограничениями играют как их обычные коллеги: специально для них роли не прописывали», — отметил инициатор инклюзивного театра «Статус» Марат Юсупов.

Премьерные показы состоятся 11, 12, 18 и 19 ноября по адресу: ул. Кустарная 17. Начало в 18 часов. Билеты можно приобрести за час до начала спектакля.

Стоимость билета — 200 рублей. Для зрителей с инвалидностью – 50 рублей.