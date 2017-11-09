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9 ноября Четверг

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МЧС Башкирии направило на место обрушения дома в Ижевске аэромобильную группировку

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии направило на место обрушения дома в Ижевске аэромобильную группировку

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

МЧС Башкирии направило на место обрушения дома в Ижевске аэромобильную группировку

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Главное управление МЧС России по РБ для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на место обрушения дома в Ижевске направило аэромобильную группировку в количестве 110 человек и 14 единиц техники.

ГУ МЧС по РБ приведено в режим повышенной готовности, развернут оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Izhlife, из-под обвалов разрушившегося подъезда в доме №261 по улице Удмуртской достают пострадавших. Пока известно о четверых погибших и трех пострадавших.

В четверг, 9 ноября, около 16:30 в Ижевске обрушилась часть жилого дома № 261. Сейчас основной версией называют взрыв бытового газа.

Теги: МЧС по РБ
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