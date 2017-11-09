Жители Башкирии узнать о задолженности за отопление могут через «личный кабинет» Фото: из открытых источников Жители Башкирии узнать о задолженности за отопление могут через «личный кабинет» Фото: из открытых источников

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На сайте ООО «БашРТС» заработал «личный кабинет» для потребителей, которые заключили с компанией прямые договоры теплоснабжения.

Как отмечают в организации, с помощью данного интернет-сервиса физические лица могут получать полную информацию о договоре и лицевом счёте, выставленных счетах на оплату, произведённых платежах и имеющейся задолженности. Он позволяет в режиме онлайн передавать текущие показания приборов учёта, а для удобства здесь размещены контактные данные обслуживающих участков и реализована возможность подачи обращения в компанию через форму обратной связи.

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо пройти простую процедуру регистрации, заполнив поля. «Личный кабинет» находится по адресу lkpe.bashrts.bgkrb.ru. Попасть в него также можно с основного сайта компании bgkrb.ru/rtc, нажав на соответствующий баннер-ссылку.

Пока этот сервис доступен только физическим лицам, но в перспективе возможность пользоваться им появится и у юридических лиц.

Планируется, что в декабре в «личном кабинете» планируют добавить дополнительные услуги: печать и онлайн-оплату выставленных счетов и квитанций, проведение опросов и голосований.