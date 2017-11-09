Рустэм Хамитов принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: пресс-служба Президента России Рустэм Хамитов принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: пресс-служба Президента России

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Челябинске Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Пленарное заседание форума открыли Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В этом году форум посвящён вопросам развития человеческого капитала. В нём участвуют руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.

– Россия и Казахстан – стратегические партнёры, союзники. Наши государства развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения, – подчеркнул Владимир Путин. – Убеждён, приверженность этим принципам позволит нам и далее укреплять сотрудничество во всех сферах.

Глава государства отметил, что успешно развивается межрегиональное сотрудничество, которое охватывает широкий круг вопросов экономической, социальной политики, гуманитарной сферы.

– Высокую интенсивность приобрели контакты между регионами двух стран. Так, в нынешнем году Казахстан посетили более 20 делегаций субъектов Российской Федерации. Результатом таких поездок становятся конкретные договорённости, нацеленные на расширение многопланового межрегионального сотрудничества и кооперации, – сказал Президент России. – Отмечу, что между субъектами Российской Федерации и областями Казахстана уже действует порядка 400 соглашений о сотрудничестве. В ходе нынешнего форума также будет подписан солидный пакет межрегиональных документов, в том числе между Башкортостаном, Челябинской, Свердловской, Омской областями России и Павлодарской, Североказахстанской, Западноказахстанской и Кустанайской областями Казахстана.

Владимир Путин сообщил, что к форуму подготовлена комплексная программа российско-казахстанского межрегионального сотрудничества на 2018–2023 годы. Она нацелена на ещё более активное вовлечение регионов во взаимодействие двух стран. При этом приоритетное внимание будет уделяться сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной областях.

– Подчеркну, что во многом именно благодаря деловым инициативам субъектов Российской Федерации и казахстанских областей с начала текущего года заметно подросла взаимная торговля. За январь–август встречные поставки товаров и услуг достигли 11 млрд долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сказал Владимир Путин. – Накопленные российские инвестиции в Казахстане превысили 10,8 млрд долларов, а казахстанские в Россию – 3 млрд. Важно не останавливаться на этом результате, поэтому поручили правительствам, двусторонней межправкомиссии принять дополнительные меры по снятию барьеров для движения товаров, капиталов и рабочей силы.

Нурсултан Назарбаев в своём выступлении отметил, что тема развития человеческого капитала находится в центре внимания двух государств и приобретает особую важность в условиях стремительно развивающихся технологий, в том числе цифровых. В связи с этим он отметил необходимость усиления совместной работы по всем основным направлениям, в том числе в сфере образования, здравоохранения, развития рынка труда и системы социальной защиты.