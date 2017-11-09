УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Поисково-спасательная служба МЧС Башкирии приведена в полную боевую готовность в связи с обрушением дома в Ижевске, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Сегодня во второй половине дня в доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской города Ижевска, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился один из подъездов с 1-го по 9-й этаж. Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов. На данный момент из под завалов извлекли троих пострадавших жителей.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления СК России по Удмуртской Республике. В ближайшее время следователи приступят к осмотру места происшествия.