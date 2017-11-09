В системе реабилитации Башкирии грядут серьёзные перемены Фото: пресс-служба Минздрава РБ В системе реабилитации Башкирии грядут серьёзные перемены Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане будет реализован пилотный проект «Развитие системы медреабилитации». Он преследует серьезные цели, одна из которых состоит в том, чтобы продемонстрировать эффективность новых подходов в реабилитации. Как считают авторы проекта, количество нетрудоспособных россиян можно существенно сократить, если выстроить грамотную систему реабилитации.

«Всего семь субъектов Российской Федерации, в том числе Башкортостан, реализуют пилотный проект по созданию системы реабилитации по всем трем профилям, которые заявлены на федеральном уровне. Это кардиология, неврология и травматология, — подчеркнула главный внештатный реабилитолог Минздрава страны Галина Иванова, прибывшая сегодня в республику и посетившая медучреждения башкирской столицы. — Башкортостан — один из первых инициировал участие в пилотном проекте по созданию системы медицинской реабилитации для пациентов, имеющих выраженные нарушения функций и ограничение жизнедеятельности. Фактически эта программа позволяет перейти к серьезной государственной программе «Доступная среда» и связать их между собой».

Также представитель федерального Минздрава добавила, что Башкортостан имеет прекрасные возможности для реализации федерального проекта. В республике функционируют сосудистые центры, включающие в себя ангиохирургию, нейрохирургию, серьёзный диагностический блок, имеется многолетний опыт работы по оказанию помощи тяжелым пациентам.

«Реабилитацию невозможно построить там, где нет высоких технологий, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Это можно рассматривать как критерий качества всей системы здравоохранения региона», — акцентировала Галина Иванова.

В настоящее время реализуется первая часть проекта — организационная, то есть идет подготовка медучреждений, специалистов в лучших вузах страны, нормативно-правовой документации для того, чтобы этот проект заработал.

По сообщению пресс-службы Минздрава РБ, Галина Иванова побывала в больнице скорой медицинской помощи, где ознакомилась с работой отделения нейрореабилитации. Отделение функционирует с февраля 2017 года. Здесь проводится медицинская реабилитация мультидисциплинарной бригадой специалистов больным после перенесенных нейрохирургических операций, острого инсульта, черепно-мозговой травмы. Специалисты помогают пациентам заниматься на тренажерах для восстановления функций верхних и нижних конечностей и восстановления равновесия, разрабатывать мышцы на беговой дорожке и на аппарате для транскраниальной магнитной стимуляции мышц. Пациентов сопровождают врачи-неврологи, логопеды, медицинские психологи, психиатры, физиотерапевты, врачи и инструкторы-методисты лечебной физкультуры, иглорефлексотерапевты и другие специалисты.

Главный реабилитолог Минздрава России также посетила отделения реабилитации в Республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова, городских клинических больницах №21 и №18 Уфы, клинике БГМУ.

По ее мнению, участие в федеральном проекте по развитию системы медицинской реабилитации даст возможность республиканскому здравоохранению не только сохранять жизни пациентов, но и улучшить качество их жизни.