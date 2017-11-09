Корреспонденты телеканала «Россия-1. Башкортостан» стали лучшими на всероссийском конкурсе «СМИ против коррупции» Фото: ГТРК Башкортостан





Корреспонденты телеканала «Россия-1. Башкортостан» стали лучшими на всероссийском конкурсе «СМИ против коррупции» Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Корреспонденты телеканала «Россия-1. Башкортостан» стали лучшими на всероссийском конкурсе «СМИ против коррупции». Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» проходит в эти дни в Калуге. Конкурс призван привлечь внимание журналистов и общественности к проблеме взяточничества и вопросам правового просвещения россиян. Одной из победительниц конкурса признана корреспондент телеканала «Россия-1. Башкортостан» Алина Каматова за серию информационных сюжетов «Заслуженный разрушитель» о сносе дома Кочкина в Уфе. Дипломом лауреата в номинации «Лучший телевизионный фильм-расследование на тему коррупции» награжден корреспондент телеканала «Россия-1. Башкортостан» Игорь Крупчинов. Высокую оценку получила его работа «Подпольные миллионеры». Представитель детской редакции «Радио России-Башкортостан» Артур Ахтямов получил диплом в специальной номинации за ролик «Официальный труд — выбор малых городов».

Всего на конкурс было заявлено 117 телевизионных работ из 45 регионов. Жанры и стилистика самые разные — от новостных сюжетов до больших программ, просветительских передач и сатиры. В этом году конкурсанты были отмечены в номинациях для лучших авторов, отдельных сюжетов и серий материалов. Самая почетная награда — «За личное мужество, проявленное в ходе журналистского расследования».

Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» проводится с 2009 года. Среди лауреатов прежних лет — известные и популярные программы федеральных каналов, такие как «Честный детектив» и «Специальное расследование» (телеканал «Россия-1»), «ЧП. Расследование» (НТВ), «Линия защиты» (ТВЦ), а также программы региональных телеканалов из Омска, Новосибирска и Иваново. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, участии Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. В жюри: депутаты Госдумы, представители Следственного комитета, Прокуратуры РФ и других профильных ведомств, журналисты.