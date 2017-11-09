Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» принимает дома «Ставрополье-СКФУ» Фото: ГК "Уфа-Алиса" Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» принимает дома «Ставрополье-СКФУ» Фото: ГК "Уфа-Алиса"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 11 ноября, гандболистки клуба «Уфа-Алиса» принимают на домашней площадке соперниц из Ставрополя. Игра пройдет на паркете ФОК «Приозерный».

«Уфа-Алиса» и «Ставрополье-СКФУ» в настоящий момент соседи по турнирной таблице: девушки из обеих команд имеют в своем активе одинаковое количество очков — три. Однако у хозяек площадки на одну игру меньше.

«Предыдущая встреча этих соперников победителя не выявила — 16 октября на Ставрополье команды сыграли вничью», — напомнили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Начало матча в 12 часов по уфимскому времени. Вход на игру свободный.