В Башкирии впервые пройдет фестиваль общественных инициатив «Жизнь» Фото: Олег Яровиков









В Башкирии впервые пройдет фестиваль общественных инициатив «Жизнь» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Фестиваль общественных инициатив «Жизнь» впервые пройдет в Башкортостане 26 ноября. Сбор проектов для участия в фестивале уже начался и продолжится до 20 ноября. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил организатор проекта, исполнительный директор региональной общественной организации «Здоровая планета» Максим Некрасов.

По его словам, фестиваль общественных инициатив «Жизнь» — это площадка, где активные жители республики могли бы встретиться с представителями некоммерческих организаций, бизнеса и власти.

«Сегодня такая работа — залог успешного развития территории, инструмент вовлечения жителей в жизнь города и региона. Ведь только в этом случае люди чувствуют ответственность за свое будущее, осознают свою сопричастность ко всему происходящему в общественном пространстве», — считает Максим Некрасов.

В фестивале могут принять участие любые зарегистрированные общественные объединения и некоммерческие организации, инициативные группы граждан, действующие в интересах своих местных сообществ, социальные и культурные учреждения.

Как рассказала руководитель проекта Елена Бублик, в рамках фестиваля будут организованы пять тематических площадок: «Медицина и здоровье», «Помощь детям», «Пожилые люди», «Экология», «Животные».

«По каждому из этих направлений принимается неограниченное число проектов. И только после окончания приема заявок конкурсная комиссия определит участников фестиваля», — уточнила она.

Что касается программы фестиваля 26 ноября, организаторы отмечают, что она будет не только познавательной, но и интересной для любой возрастной категории.

«Участникам фестиваля будет выделено определенное количество времени для того, чтобы они могли привлечь внимание людей. Это какие-то активности, мастер-классы, аквагрим», — отметила Елена Бублик.

Свои проекты участники фестиваля представят на специальных площадках, выделенных отдельным цветом. Они будут организованы в фойе торгового центра «МЕГА» в местах массового скопления людей. Напротив площадок всё это время будет работать культурно-массовая программа с участием популярных артистов и танцевальных коллективов.

Вопросы о сотрудничестве и участии в фестивале общественных инициатив «Жизнь» можно задать по телефону: 8-927-329-76-36.