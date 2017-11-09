Первые КОИБы для выборов Президента России поступят в Башкирию до Нового года - Евгений Шевченко Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Первые КОИБы для выборов Президента России поступят в Башкирию до Нового года - Евгений Шевченко Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Первые КОИБ-2017 для использования на выборах Президента России поступят в Башкирию до Нового года. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко на встрече с представителями партий в Уфе. Эти комплексы обработки избирательных бюллетеней произведены Московским государственным техническим университетом имени Баумана. Они предназначены для обработки избирательных бюллетеней нового поколения.

Представитель Центризбиркома России рассказал о подготовке к главным выборам страны в марте будущего года. Евгений Шевченко подчеркнул, что они «должны быть проведены при активном участии партий и граждан. И здесь важна роль избирательной комиссии в плане работы над явкой». Всего в предстоящей кампании могут участвовать 69 партий.

На встречу пришли представители 16 из 54 зарегистрированных в регионе отделений политических партий. Евгений Шевченко рассказал о судьбе тех избирательных объединений, которые за семь лет ни разу не участвовали в выборах разного уровня.

Перспективы у целого ряда партий не радужные. 2018 год может стать последним для 27 партий. На рубеже 2019 года Минюст займется их ликвидацией, в случае их неучастия в выборах.

В связи с этим член ЦИК РФ призвал активно участвовать в кампаниях, тем более что в регионе «возможность выдвинуться и получить мандаты достаточно высокая». В Башкирии шесть партий имеют представительство в законодательном собрании, остальные — даже не попытались участвовать в муниципальных выборах, которые позволили бы не собирать подписи на выборах в Госсобрание РБ.

Подробно Евгений Шевченко рассказал о перечне документов, которые предстоит собирать кандидатам от партий на выборы Президента. Особое внимание он уделил судимости кандидатов и призвал «не лукавить» и представлять честную информацию. Люди с момента снятия судимости не могут баллотироваться в течение 10-15 лет. Человек должен обладать пассивным избирательным правом.

По мнению куратора выборов в республике, партии должны оценить, насколько они согласны брать судимых лиц, и с морально-этической, и юридической стороны.

Представитель Центризбиркома напомнил о необходимости указывать данные о смене имен и фамилий кандидатов. Если человек менял фамилию до получения первого паспорта, то только в этом случае данные о смене можно не представлять.

Евгений Шевченко рассказал, что ЦИК работает над системой упрощения для партий предоставления документов.

«На выборах в Госдуму была специальная программа. Будем стремиться, чтобы уменьшить документооборот и на предстоящих выборах», — заверил он.

Представители политических партий интересовались о необходимости указывать в документах номера кредитных договоров и количество возможных выдвиженцев из Башкирии.

Евгений Шевченко сообщил, что в его почте уже имеется порядка 60 писем от людей, которые хотели бы зарегистрироваться в качестве кандидатов в Президенты.

«Выборы Президента России будут объявлены в период с 7 по 17 декабря. После этого начнется выдвижение кандидатов. У самовыдвиженцев на это 20 дней, а у партий — 25», — сказал Евгений Шевченко.