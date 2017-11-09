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9 ноября Четверг

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Экомобиль соберет ртутные лампы у жителей Уфимского района

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Экомобиль соберет ртутные лампы у жителей Уфимского района Фото: rabochy-put.ru

Экомобиль соберет ртутные лампы у жителей Уфимского района Фото: rabochy-put.ru

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Экомобиль ГУП «Табигат» в пятницу, 10 ноября, бесплатно соберет отработавшие свой ресурс ртутные лампы и медицинские градусники у жителей пригородных поселков Русский Юрмаш, Кириллово, Дорогино. В Р. Юрмаше экомобиль будет находиться возле сельсовета (ул. Центральная, 31) с 11.00 до 12.30. В Кириллово — также у здания сельсовета (Центральная, 66) с 12.30 до 13.30. В Дорогино с 14.00 до 15.30 по адресу ул. Звездная, 43а.

Как сообщили на предприятии, «Табигат» проводит акцию в Уфимском районе третий раз за год. «По истечении срока службы ртутьсодержащие приборы необходимо собирать отдельно от других отходов. При повреждении они выделяют ядовитые пары и растворимые соединения. Поэтому их нужно отправлять на переработку в специализированные учреждения», — напомнили в ГУП «Табигат».

Теги: экомобиль, ртутные лампы, ртутьсодержащие отходы
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