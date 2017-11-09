В Башкирии после вмешательства ОНФ отменена сомнительная покупка автомобиля за 1,8 млн рублей Фото: Ксения Калинина В Башкирии после вмешательства ОНФ отменена сомнительная покупка автомобиля за 1,8 млн рублей Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты ОНФ признали сомнительной закупку дорогостоящего автомобиля администрацией Куюргазинского района Башкортостана. После вмешательства «фронтовиков» покупка авто за 1,8 млн рублей отменена.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» заинтересовались тендером на покупку автомобиля администрацией Куюргазинского района. По характеристикам, прописанным в техническом задании, он должен быть выпущен не ранее 2017 года, оснащен двигателем мощностью не менее 190 л. с., хромированными ручками, легкосплавными колесными дисками и интеллектуальной системой доступа. Общественники обратились к чиновникам с просьбой обосновать необходимость приобретения транспортного средства по такой цене.

«Данная закупка вызывает много вопросов в части эффективности использования бюджетных средств, — прокомментировал руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» регионального штаба ОНФ Денис Мусин. — В общей информации о закупке заявлено, что автомобиль приобретается для нужд администрации района. Совершенно непонятно, какие муниципальные нужды заставляют чиновников приобретать машину с кожаной оплеткой руля и многими другими опциями, которые, конечно, способны сделать поездку комфортной, но не являются необходимостью».

Денис Мусин напомнил о том, что в 2014 году региональным правительством утверждены предельные нормативы расходов на приобретение служебных автомобилей для государственных органов и государственных учреждений.

«В соответствии с данным постановлением максимальная стоимость приобретаемого автомобиля не должна превышать 1,2 миллиона рублей. Нормативы не распространяются на муниципальную власть, но они должны являться ориентиром для районных чиновников, которые не должны превышать данный лимит, покупая машину для нужд администрации», — отметил эксперт.

Дорогие автомобили, приобретаемые в регионе за счет бюджетных средств, не в первый раз оказываются в поле зрения активистов проекта «За честные закупки». Ранее в «Индекс расточительности» дорогих автомобилей, приобретаемых госкомпаниями и компаниями-монополистами, попала закупка ОАО «Башспирт» автомобиля Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic за 7,7 млн рублей.