В Башкирии закон об именах доработают, чтобы сохранить традицию называть детей Султанами и Амирами Фото: newauction.ru В Башкирии закон об именах доработают, чтобы сохранить традицию называть детей Султанами и Амирами Фото: newauction.ru

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии законодатели сегодня рассмотрели во втором чтении так называемый «закон об именах», подразумевающий запрет называть детей «странными» именами. Федеральный закон был принят в мае текущего года. Основная суть предлагаемых изменений сводится к недопустимости при выборе имени ребенка использования цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Жители Башкирии заметили, что несколько традиционных в республике имен подпадут под действие закона. Это, например, Амир, Султан, имена с частицей «хан», весьма распространенные в регионе.

«Тысячи людей в нашей республике носят такие имена. При этом в повседневном сознании людей они воспринимаются именно как имена, а не как титулы. Конечно, эти имена не могут оказаться вне закона», — прокомментировал спикер республиканского Госсобрания Константин Толкачев. Он сообщил, что депутаты Курултая приводят республиканский закон в соответствие с федеральным, который еще предстоит доработать. «В нем не учтены региональные, национальные языковые особенности. Думаю, нужно будет выйти с соответствующей законодательной инициативой по сохранению указанной категории имен в Госдуму. Надеюсь, нашу позицию поддержат Татарстан, республики Северного Кавказа и ряд других регионов», — сказал политик.