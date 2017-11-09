В столице Башкирии пройдет матч-открытие нового сезона Ночной хоккейной лиги
В столице Башкирии пройдет матч-открытие нового сезона Ночной хоккейной лиги Фото: Объединенная федерация хоккея РБ
В столице Башкирии пройдет матч-открытие нового сезона Ночной хоккейной лиги Фото: Объединенная федерация хоккея РБ
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В субботу, 11 ноября, на лед уфимского Дворца спорта выйдет сборная команда Ночной хоккейной лиги Башкирии, ветераны «Салавата Юлаева» и девушки из «Агидели». Такой хоккейный праздник столица Башкирии увидит впервые.
«Вероятно, что мы увидим так называемую супружескую дуэль. В «Агидели» играет Юлия Голованова, супруга хоккеиста ночной лиги Леонида Голованова», — рассказали в пресс-службе Объединенной федерации хоккея Башкирии.
Помимо наставника «Агидели» Дениса Афиногенова, команду ветеранов представят Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин, Андрей Кузнецов, Александр Семак, Андрей Яханов, Олег Брындин и другие известные хоккеисты.
Начало матча в 13 часов по местному времени. Вход свободный.