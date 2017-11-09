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В Башкирии прокуроры борются с микрофинансовыми организациями-нарушителями

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии прокуроры борются с микрофинансовыми организациями-нарушителями Фото: Олег Яровиков

В Башкирии прокуроры борются с микрофинансовыми организациями-нарушителями Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии с начала года в результате прокурорских проверок закрыты семь нелегальных микрофинансовых организаций. Как пояснили в республиканской прокуратуре, зачастую микрокассы прописывают в договорах неправомерные требования, например, ограничивают заемщиков в возможности погашения займа в безналичной форме, или определяют пени в размере 4% от суммы основного долга за каждый день просрочки вместо предусмотренных законом 20% годовых, или заставляют клиентов запретить кредитору переуступать свои права. Во всех этих случаях прокуроры восстановили права граждан.

Теги: микрофинансовые организации, нарушения, прокуратура РБ
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