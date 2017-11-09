В Башкирии прокуроры борются с микрофинансовыми организациями-нарушителями
В Башкирии прокуроры борются с микрофинансовыми организациями-нарушителями Фото: Олег Яровиков
В Башкирии прокуроры борются с микрофинансовыми организациями-нарушителями Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии с начала года в результате прокурорских проверок закрыты семь нелегальных микрофинансовых организаций. Как пояснили в республиканской прокуратуре, зачастую микрокассы прописывают в договорах неправомерные требования, например, ограничивают заемщиков в возможности погашения займа в безналичной форме, или определяют пени в размере 4% от суммы основного долга за каждый день просрочки вместо предусмотренных законом 20% годовых, или заставляют клиентов запретить кредитору переуступать свои права. Во всех этих случаях прокуроры восстановили права граждан.